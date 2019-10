Autisti degli scuolabus con contratto diverso dopo l'appalto, la protesta della Cgil davanti al Comune di Vinci

Gli autisti degli scuolabus inquadrati non con il Contratto nazionale dell’Autonoleggio, ma con quello del Multiservizi: è la situazione assurda che si sta delineando al Comune di Vinci. L’azienda subentrante nell’appalto per il servizio scuolabus infatti vuole applicare il Contratto Multiservizi che non prevede la figura dell’autista di quel tipo di mezzo. Secondo la Filt Cgil “si tratta di una richiesta illegittima, di una manovra soltanto volta a risparmiare sul costo del lavoro e a dequalificare il servizio, senza tenere di conto della delicatezza del trasporto dei bambini a scuola”: per questo oggi i 10 autisti interessati dalla questione hanno protestato in presidio davanti alla sede del Comune di Vinci, insieme alla Cgil Empolese Valdelsa e alla Filt Cgil stessa, con lo scopo di ottenere un incontro col sindaco. La Filt Cgil ricorda inoltre che - secondo gli accordi territoriali tra Comuni e sindacati - è prevista la contrattazione d’anticipo su materie come quella in questione, ma in questo caso non è avvenuta. “E ora qui ci ritroviamo in questa situazione anomala che va sanata, va applicato correttamente il Contratto nazionale adatto, cioè quello dell’Autonoleggio”, conclude il sindacato.

Fonte: CGIL Toscana

