CTT Academy, presentazione della scuola di trasporto pubblico a Livorno

Nell’attuale mercato del lavoro, in cui le forme di inserimento e le prospettive di carriera diventano sempre più fluide e dinamiche, si rivelano di fondamentale importanza nuove modalità di formazione che garantiscano alle aziende buoni investimenti nel personale e ai candidati rapporti di lavoro solidi e duraturi nel tempo.

Con il progetto “CTT Academy”, l’azienda del trasporto pubblico ha deciso di utilizzare i tirocini come strategia per l’inserimento, in un circuito virtuoso di formazione e assunzione, di giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro.

CTT Nord ha creato questa opportunità non solo come soluzione ottimale per individuare risorse e talenti da inserire nell'organico aziendale, ma anche nella convinzione che formare personale qualificato, con un diploma spendibile nel mondo del lavoro, rappresenti un valore aggiunto per il territorio e la comunità.

Il progetto CTT Academy sarà presentato domani, venerdì 11 ottobre, nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 12 nella Sala Cerimonie del Palazzo Comunale.

Saranno presenti, oltre ai giovani tirocinanti, il sindaco di Livorno Luca Salvetti, l’assessore comunale alla mobilità e all’ambiente, Giovanna Cepparello, il presidente di CTT Nord, Andrea Zavanella, il vicepresidente Maurizio Paponi, l’amministratore delegato di CTT Nord Alberto Banci, la dirigente ai trasporti della Provincia di Livorno Irene Nicotra, e Rita De Giorgi del Centro per l’Impiego di Livorno.

