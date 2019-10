Giubbe Rosse, si riparte: fissata la data della riapertura

Si è svolto oggi nella sede della Città Metropolitana il nono incontro sulla situazione delle 'Giubbe Rosse', il prestigioso caffè letterario fondato nel 1897. La nuova proprietà, Società Scudieri International srl, ha presentato il Piano industriale articolato in tre punti: mantenimento e crescita dei livelli occupazionali (35 lavoratori), formazione dei dipendenti e promozione culturale attraverso apposite azioni miranti a riaffermare il ruolo di presidio culturale del territorio. L’intervento di ristrutturazione e manutenzione del locale in corso, terminerà il 31 marzo 2020 con riapertura al pubblico nel mese di aprile 2020. Soddisfazione è stata espressa da Città Metropolitana e Comune di Firenze che hanno seguito attivamente la lunga e complessa vertenza.

“La riapertura del Caffè delle Giubbe Rosse è una bellissima notizia per tutta la città - ha detto l’assessore al Lavoro del Comune di Firenze Andrea Vannucci - La crisi aziendale di questo locale aveva profondi risvolti sia sul piano occupazionale che rispetto all’identità della città, tanto è rilevante la sua storia. Il rilancio del Caffé è una grandissima soddisfazione - ha continuato - perché sono stati salvaguardati i lavoratori ed è stata rilanciata una tradizione culturale, che da sempre ha contraddistinto Firenze. Vorrei ringraziare tutti gli attori di questa vertenza”.

L’intervento di ristrutturazione e manutenzione del locale è in corso e terminerà il 31 marzo 2020 con riapertura al pubblico nel mese di aprile 2020.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

