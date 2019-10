Poliziotti uccisi a Trieste, FdI-Centrodestra per Empoli chiede il minuto di silenzio in consiglio

"Un minuto di silenzio, all'inizio del prossimo consiglio comunale". Ecco quello che hanno richiesto il capogruppo di Fdi-Centrodestra per Empoli Andrea Poggianti e il collega di gruppo Federico Pavese, al presidente del consiglio Mantellassi. "Un minuto per commemorare l'atroce morte dei due poliziotti brutalmente uccisi in servizio, pochi giorni fa a Trieste - spiegano i due consiglieri di Fratelli d'Italia a Empoli - un piccolo ma significativo gesto nei confronti di Matteo Demenego, Pierluigi Rotta, le loro famiglie, tutte le Forze dell'Ordine."

Fdi-Cdx per Empoli

