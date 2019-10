Scatta l'allarme antincendio, evacuato il punto di primo soccorso di Follonica

È stato evacuato il punto di primo soccorso di Follonica a seguito dell'attivazione dell'allarme antincendio. La causa, però, non erano le fiamme: daquanto si apprende una persona inavvertitamente ha sbattuto contro il vetro di protezione del campanello d'allarme. L'ospedale è stato comunque evacuato.Il piano per l'emergenza prevede una serie di operazioni immediate e automatiche che sono state eseguite. L'Asl comunica che il tutto si è risolto nel giro di mezz'ora. La direzione dell'Azienda sanitari si è scusata per gli eventuali disagi venutisi a creare.

