Tragedia a San Miniato: muore 57enne al lavoro nei campi

Un uomo di 57 anni è morto a San Miniato nella mattinata di oggi, venerdì 11 ottobre. Stava lavorando nei campi alla periferia nord del comune, al confine tra Isola e Roffia, quando un incidente è stato fatale. Sul posto automedica, Misericordia di San Miniato Basso e carabinieri, oltre ai vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. È stato allertato anche Pegaso.

L'incidente è avvenuto verso le ore 10. L'uomo stava tagliando del legno e era al lavoro con una cippatrice, quando il macchinario per triturare il legname - per cause ancora da conoscere - è caduto e lo ha travolto. Fin da subito le ferite sono parse molto gravi e il 57enne è spirato sul posto.

