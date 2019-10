Parcheggi a Pisa, Confesercenti: "Allarghiamo a altre zone la sosta di cortesia"

“Abbiamo apprezzato la disponibilità dell’assessore Pesciatini di istituire una sosta di cortesia ed una possibilità di tariffe di sosta agevolate per i negozianti in via Garibaldi. Una disponibilità che chiediamo sia allora estesa a tutte le zone con la stessa tariffa”. E’ Luigi Micheletti, presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord, a prendere spunto dalle parole dell’assessore Paolo Pesciatini per intervenire sulla sosta anche in ottica festività natalizie. “La sosta di cortesia (primi venti minuti gratuiti) è in vigore nelle zone A3 quelle cioè con la tariffa oraria più alta di 2 euro e 50 – spiega Micheletti -. Crediamo che sia giusto che questa agevolazione possa essere allargata a tutte le zone di sosta a pagamento. In particolare quelle A2 dove è presente anche via Garibaldi. Non avrebbe senso, infatti, limitarsi ad una sola strada. La zona A2 comprende ad esempio via Battisti, via Bixio, ma anche via del Borghetto e le strade limitrofe a via Bonaini, tutte arterie in cui è presente un tessuto commerciale vivo. Riteniamo quindi che il provvedimento proposto dall’assessore possa essere esteso non solo a via Garibaldi”. Ma il presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord guarda anche alle prossime festività natalizie ed ai provvedimenti che incentivano le persone a venire in città. “Credo sia necessario un incontro urgente con l’amministrazione comunale per predisporre il piano di sosta in occasione delle festività natalizie e di conseguenza per pubblicizzarlo. Sarebbe giusto ripartire dal provvedimento varato l’anno scorso che prevedeva la sosta gratuita il venerdì dalle 14 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 20 dall’8 dicembre al 6 gennaio. Chiediamo che la delibera sia confermata a partire dal 30 novembre, giorno in cui si svolgerà la nostra Notte in Blu, con un allargamento però delle zone interessate. L’anno scorso riguardava i lungarni, e le piazze Carrara, Santa Caterina e Sant’Antonio; la nostra proposta sarebbe di includere magari strade come via Crispi o via del Borghetto che sono comunque di prossimità del centro. Importante – conclude Luigi Micheletti – è di annunciarlo già i primi di novembre per pensare, magari, ad una campagna di informazione che faccia passare il messaggio che a Pisa lo shopping natalizio nei fine settimana è più facile con la sosta gratuita”.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa

