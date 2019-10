Pescia, nessuna antenna 5G senza approvazione del Comune

Dopo che si sono diffuse voci su presunte installazioni di antenne 5G per la telefonia mobile a Pescia e tanti cittadini hanno utilizzato l’innovativo strumento del question time “La giunta risponde” che va in diretta streaming ogni primo e terzo martedì del mese alle ore 15, per chiedere direttamente al sindaco lumi su queste notizie, il primo cittadino Oreste Giurlani torna sulla questione per smentire ulteriormente questa possibilità.

“Dopo averlo detto durante il question time e anche a una delegazione di cittadini che sono venuti in comune per saperne di più, a oggi nessun permesso è stato rilasciato per installazioni di telefonia mobile per la nuova tecnologia 5G- conferma Giurlani-. Se qualcuno ha delle intenzioni in questo ambito, deve sapere che l’approvazione del comune è indispensabile e noi, per il momento, non siamo nelle condizioni di poterla dare”.

“Certamente non siamo contro il progresso, in nessun settore- continua il sindaco di Pescia-, ma per rilasciare nuovi permessi di antenne, soprattutto per questa nuova tecnologia, dobbiamo necessariamente predisporre un piano della telefonia mobile pesciatino che definisca bene luoghi e dimensioni di queste installazioni. Appena terminato l’iter del piano operativo, al quale è in qualche modo collegato, lavoreremo a questo piano per dare regole certe e segnali decisi sul come bisogna operare”.

Fonte: Comune di Pescia

