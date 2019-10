Il Gruppo consiliare della Lega Salvini Premier al Comune di Gambassi Terme, organizza per domani 12 ottobre, in piazza Roma, nel capoluogo Gambassi, dalle ore 9 alle ore 12,30 lo "Sportello del cittadino", cui la gente potrà rivolgersi per esporre i problemi del territorio e quant'altro. Sarà presente tra gli altri, il capogruppo consiliare, Marco Manuelli.

