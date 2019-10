In Punta di Penna, finale al femminile vinta da Mara D'Aquila

È stata un’edizione tutta al femminile, che ha visto primeggiare cinque scrittrici provenienti da ogni parte d’Italia e che ha avuto come ospite d'eccezione una grande interprete donna, Anna Meacci.

Quest’anno il concorso di drammaturgia teatrale “In Punta di Penna”, giunto ormai alla nona edizione, si è tinto di rosa e ha premiata con il primo posto l’opera “Incontri” di Mara D’Aquila.

La storia ha affascinato la giuria: “In un interno domestico diviso in due, una coppia di anziani, un uomo e una donna, ripercorrono le strade della memoria in forma di monologo; poi si incontrano, si raccontano. Acuto e poetico, l’atto unico di Mara D’Aquila sorprende grazie alla caratterizzazione dei personaggi, a un finale per nulla scontato e una progettazione scenografica congegnata in modo intelligente”, queste le motivazioni che hanno decretato la vincitrice.

Sabato 12 ottobre al Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto si è tenuta la giornata di premiazione del concorso promosso dall’Amministrazione Comunale all’interno del progetto regionale “Intesa Teatro Amatoriale” e organizzato dal Gruppo teatrale Four Red Roses.

Il secondo posto è andato a Maricla Di Dio per il testo “Sabato arriva Bastiana” e sul terzo gradino del podio è salita Vittoria Spaccapietra con l’opera “Due giorni alla baia delle rose”. Al quarto posto a pari merito sono state segnalate Maria Carmela Mugnano, con “Frammenti d'amore”, e Antonella Bruno con “Storie di straordinaria follia”.

La manifestazione ha raccolto l’apprezzamento dei tanti registi, attori e drammaturghi presenti in sala.

Il Teatro della Compagnia era pieno di persone che si sono appassionate nell’assistere all’incontro con Anna Meacci, intervistata dal giornalista Rai Francesco Tei, come anche alle rappresentazioni delle opere finaliste selezionate.

Particolarmente lodata nell’organizzazione è stata la capacità di generare uno scambio di creatività, idee e nuove occasioni di fare e vivere il teatro. In punta di penna contribuisce infatti a promuovere una nuova drammaturgia che offre alle compagnie di teatro in genere, non solo amatoriale, la possibilità di attingere a testi freschi, attuali, diversi dai soliti classici. Dall’evento nascono nuove collaborazioni e rapporti proficui per la realizzazioni di spettacoli inediti.

“Questo concorso offre un’occasione unica d’incontro tra la scrittura e la messa in scena teatrale. Riesce a dar vita alla vera anima del teatro, facendo un lavoro davvero senza paragoni - hanno commentato il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti, e l’assessore alla Cultura, Chiara Bonciolini- . Ogni edizione il Teatro della Compagnia si riempie di persone. Questo conferma che, per quanto sia un evento di nicchia e di alto livello culturale, “In Punta di Penna” riesce comunque a coinvolgere tanta gente, una comunità ormai affezionata a questa manifestazione, come anche nuovi ammiratori che scoprono qui l’amore per il teatro”.

