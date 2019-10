Spaccio a Gambassi Terme, arrestati un 37enne e un 23enne

Questa mattina i carabinieri di Gambassi Terme, con la collaborazione di un’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili CC di Firenze, hanno arrestato in flagranza di reato, M.T. di 37 anni, italiano, e il 23enne macedone D.D., entrambi residenti nel comune termale e con precedenti di polizia.

M.T. era stato individuato dai militari come pusher di zona e le prove erano state portate alla Procura della Repubblica di Firenze. Il pm titolare delle indagini Concetta Gintoli, acquisita la documentazione, ha disposto la perquisizione personale e della sua abitazione, avvenuta quest'oggi.

I carabinieri hanno sequestrato in casa circa 70 grammi di hashish, suddivisi in 8 pezzi, già confezionati singolarmente e pronti allo smercio sulla piazza.

Gli altri indizi raccolti hanno portato a un’altra perquisizione personale e domiciliare, questa operata di iniziativa, nei confronti del macedone, anch’esso ritenuto coinvolto in questo traffico. In casa sua sono stati trovati e sequestrati ulteriori 47 grammi di hashish e 20 di marijuana.

Quest'oggi il pm di turno Giuseppina Mione ha disposto per i due l’arresto e il processo per direttissima per la giornata di domani in tribunale a Firenze. I due si trovano al momento agli arresti domiciliari.

