Aria natalizia al mercato Paparelli di Pisa: shopper a tema, fissato il calendario di dicembre

Al mercato Paparelli è già Natale. Grazie a 40.000 shopper brandizzate bicolore con tanto di abete e stella di Natale, distribuite nei giorni precedenti e già a disposizione degli oltre 240 operatori del mercato. L'iniziativa è promossa dalla Fiva ConfcommercioPisa e intende rilanciare il Mercato di Pisa, gratificando clienti e frequentatori con comode e vivaci buste natalizie, sulle quali è riportato anche il calendario dei mercati straordinari del mese di dicembre, la cui organizzazione è della stessa Fiva Confcommercio.

Infatti, oltre ai canonici appuntamenti del mercoledì e del sabato, a dicembre sono in programma cinque mercati straordinari aperti nelle domeniche dell'1, 8, 15 e 22, oltre alla data di martedì 24 dicembre, vigilia di Natale. In attesa del giudizio della clientela, l'operazione "shopper di Natale" ha riscosso adesione e consenso tra gli operatori, come conferma il presidente della Fiva ConfcommercioPisa Franco Palermo: "C'è bisogno di creare il più possibile un clima di fiducia e di positività, tanto più in un momento in cui i motivi di preoccupazione non mancano. Il nostro settore è in difficoltà, il mercato ultimamente langue e per questo sentiamo ancora più forte l'esigenza di creare nuove opportunità, compreso un rilancio dell'immagine e un miglior coinvolgimento dei clienti. Tra l'altro, per la prima volta, siamo riusciti ad estendere l'illuminazione natalizia anche al mercato Paparelli, e di questo ringraziamo l'amministrazione comunale, proprio con l'obiettivo di contribuire a rendere festosa l'atmosfera del Mercato di Pisa".

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

