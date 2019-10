Festa del Commercio rinviata, Confcommercio Pontedera: "Inevitabile"

Per le caratteristiche della Festa del Commercio 2019, questo rinvio è stato inevitabile. Il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli e la responsabile territoriale Valentina Savi non hanno dubbi: "Purtroppo le varie previsioni meteo per una possibile perturbazione nella giornata di oggi sono state la causa scatenante di questa sofferta decisione. Ma alternative concrete non c'erano, considerando le caratteristiche particolari di questa festa, il cui punto di forza è proprio quello di realizzare allestimenti da salotto all'aperto che la pioggia o il cattivo tempo avrebbero inevitabilmente compromesso, sia sotto il profilo strettamente tecnico, sia sotto quello più squisitamente legato all'affluenza. Consultandoci e ascoltando pareri provenienti da più parti, si è deciso di concerto di rinviare questa bellissima festa al prossimo venerdì 8 novembre, con la speranza che nessuna allerta meteo venga stavolta a turbare la gioia di un evento che si preannuncia davvero speciale".

Fonte: Confcommercio - Ufficio stampa

