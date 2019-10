Geofor, di due direttori ne rimane uno: Luca Pesce

Il Consiglio di Amministrazione di Geofor Spa ha adottato la decisione di procedere ad un riassetto della propria struttura organizzativa, superando il modello costituito da due direttori.

La scelta è stata quella di accorpare le due direzioni in una sola figura, contraddistinta dalla connotazione operativa, ove vengono assorbite le funzioni già facenti parte dell’area “corporate”, ovvero la parte amministrativa.

La decisione è stata assunta sulla base di valutazioni organizzative volte a procurare una semplificazione, consentendo di conseguire una migliore efficienza e una maggiore efficacia gestionale. E’ altresì una decisione in linea con ciò che attiene alla configurazione organizzativa del Gruppo, che vede la nostra capogruppo (Retiambiente Spa) strutturata come società in house-providing, deputata alle attività di corporate e a quelle afferenti la gestione degli asset industriali di trattamento, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti, con funzioni di holding operativa verso le società controllate. In questo modo, tali società vengono ad assumere una conformazione incentrata sul ruolo di società operative locali, deputate alla gestione e al presidio dei servizi di igiene ambientale nel territorio di riferimento.

La posizione quindi di Direttore Corporate (affidata fin qui al dr. Roberto Silvestri, a cui Geofor riconosce con gratitudine l’impegno dimostrato negli anni della sua attività lavorativa) è stata soppressa dalla struttura organizzativa e conseguentemente è stato risolto il rapporto di lavoro con il dr. Silvestri. Le rimanenti funzioni dirigenziali verranno svolte dall’ing. Luca Pesce.

