Lavori alla rete idrica a Empoli: rubinetti a secco mercoledì 23 e giovedì 24

Acque SpA comunica che per consentire il collegamento di due nuove condotte idriche sulla rete di distribuzione nel Comune di Empoli, nelle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti strade:

• Mercoledì 23 ottobre, dalle ore 8:30 alle ore 16:30 in via Ponzano (nel tratto compreso tra via Colombo e via Pratignone) e in via Righi (nel tratto compreso tra via Ponzano e via Vespucci).

• Giovedì 24 ottobre, dalle ore 8:30 alle ore 15:30 in via Capoquadri e in via Vespucci.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse gli interventi saranno rinviati ai giorni successivi (ovvero il primo a giovedì 24 e il secondo a venerdì 25 ottobre) con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

