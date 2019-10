Palagina Cappiano Volley, prima uscita con vittoria contro Arno Orentano

Kapitan Janet Puccinelli centrale, Maria Chiara Maccioni alzatrice, Agnolucci Barbara banda, Chiara Funghi opposto, Tania Paghi alzatrice / libero. Due ex sono rientrate in rosa Barbara Maestrini banda, Letizia Conti centrale.

Nuovo anche l’ allenatore al posto di Pugliese Vittorio (che negli anni ha regalato soddisfazioni e trofei alla squadra biancoceleste) Emanuele Cavallini (un ritorno al passato in quanto era già stato coach calligiano per un periodo diversi anni fa).

Conti e Buti A. centrali, Maccioni (kap.) palleggiatrice, Maestrini e Agnolucci banda, Funghi Opposto, Salvadori libero. In panchina Buti V. unica presente. Le altre per leggeri infortuni sono a tifar in tribuna.