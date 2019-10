Premio Pozzale, posti ancora liberi tra la giuria popolare

I lavori intorno al Premio Pozzale-Luigi Russo 2019 sono sempre più frementi. Dopo i due appuntamenti del ‘Premio Pozzale per la scuola’, il mese di ottobre segna l’ultima chiamata per tutti coloro che vorranno essere parte della Giuria Popolare del ‘Premio’, uno dei principali elementi di novità della scorsa edizione per la sua costituzione e coinvolgimento, come per le librerie cittadine, le scuole superiori nonché l'attivazione dei Circoli di Lettura, ormai divenuti un appuntamento immancabile della biblioteca ‘Renato Fucini’.

Alla Giuria Popolare si partecipa esprimendo una preferenza tra uno dei tre libri vincitori di questa edizione, da questo indirizzo web: http://www.premiopozzale.it/giuria_popolare.asp fino al 31 ottobre 2019. Si sceglierà un titolo fra i tre vincitori a cui sarà assegnata la ‘Selezione dei lettori’.

E' possibile anche inserire una propria recensione; la più significativa e originale sarà letta per conferire la menzione speciale lettori al libro preferito dalla Giuria Popolare durante la cerimonia di premiazione.

Chi partecipa alla giuria popolare potrà ricevere un singolare omaggio da una delle librerie cittadine esibendo il coupon che visualizza votando.

I libri vincitori del Pozzale possono essere presi in prestito in biblioteca oppure acquistati in una delle librerie cittadine (Cuentame, Rinascita, San Paolo), con uno sconto del 10%.

La biblioteca mette in circolo la voglia di leggere, di approfondire e condividere le impressioni sui libri vincitori del Premio Pozzale-Luigi Russo 2019. La Fucini, insieme al Comitato organizzatore del Premio e all'associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini” invitano a partecipare al Gruppo di lettura sui libri vincitori. Per informazioni e prenotazioni occorre rivolgersi alla Biblioteca comunale "Renato Fucini" di Empoli, al numero 0571 757840 o inviando una email all’indirizzo: biblioteca@comune.empoli.fi.it.

La serata di premiazione della 67^ edizione del Premio si terrà sabato 16 novembre 2019 alle 17 al cinema La Perla. A ricevere il premio, uno dei più longevi del panorama culturale italiano, saranno un saggio storico e due opere di narrativa: Francesco Benigno, Terrore e terrorismo (Einaudi 2018); Claudia Durastanti, La straniera (La nave di Teseo 2019); Evelina Santangelo, Da un altro mondo, (Einaudi 2018).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli