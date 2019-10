Protocollo d'Intesa per l'impiego approvato a Siena: nuove modalità di riscossione delle tasse e accordo con Siena Parcheggi

Approvato dalla Giunta il Protocollo d’Intesa per l'impiego, dal Comune alla società partecipata Siena Parcheggi SPA, di personale per la gestione e riscossione delle entrate dell’Ente come Ici, Imu, Tasi, Imposta di soggiorno, canoni alloggi Erp, rette scolastiche, sanzioni relative all’attività della Polizia Municipale.

L’Amministrazione ha infatti concluso il confronto, ai sensi del CCNL, con le Organizzazioni sindacali per l’attivazione di nuove modalità di gestione delle entrate con il modello in House providing, e raggiunta l’intesa per l’utilizzo del personale dell’Ente da parte della Siena Parcheggi.

L’accordo prevede che l’eventuale passaggio di dipendenti comunali alla Società avvenga esclusivamente su base volontaria. Solo nella prima fase, infatti, è previsto l’utilizzo temporaneo di personale professionalmente competente in materia.

"Particolarmente apprezzato il clima di dialogo con le OO.SS. – ha evidenziato l’assessore al Personale Andrea Corsi – , che ha consentito di trovare una soluzione idonea e adeguata per assicurare l’attivazione della nuova modalità di gestione delle entrate comunali. Un passaggio rilevante per l'incremento della qualità dei servizi ai cittadini dentro un percorso destinato a consolidare trasparenza ed equità".

Nei prossimi giorni sarà avviata la procedura per l’individuazione del personale da destinare al corso professionale che si terrà nel mese di novembre.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Siena