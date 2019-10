Pubblicata la graduatoria provvisoria per il contributo affitto 2019 a Pisa

L’Ufficio Casa comunica che è stata approvata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019.

La graduatoria, costituita da ammessi in fascia A e B ed esclusi, e la modulistica per presentare opposizione sono pubblicate sul sito del Comune (www.comune.pisa.it) nella sezione “Politiche della Casa”.

Gli interessati possono presentare opposizione fino al 30 ottobre utilizzando l’apposito modulo, che dovrà essere presentato all’Ufficio Politiche della Casa mediante consegna a mano presso la sede in via Fermi n. 4; tramite posta raccomandata A/R indirizzata a Comune di Pisa – Ufficio Politiche della Casa, via E. Fermi n. 4 cap 56126 Pisa o tramite PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it.

Le opposizioni che perverranno oltre il 30 ottobre non saranno prese in esame.