Siena-Bettolle, nuovi lavori a Sinalunga

Avanza l’opera di risanamento profondo del piano viabile avviata da Anas (Gruppo FS Italiane) sulla strada statale 715 “Siena-Bettolle” dal 2016, nell’ambito del programma #bastabuche.

A partire da lunedì prossimo, 21 ottobre, sarà interessato un nuovo tratto di circa 2,5 km nel comune di Sinalunga, in provincia di Siena. Per consentire l’esecuzione dei lavori, il transito sarà consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Rigomagno sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Bettolle. Il completamento di questa fase del cantiere è previsto entro il mese di novembre.

I lavori consistono nella rimozione completa della vecchia pavimentazione e nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale fino agli strati più profondi, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida

