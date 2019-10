Inquinamento dei pozzi e picco di tumori a Casalguidi: Ausl Centro risponde alle accuse, Legambiente presenta un esposto contro ignoti

Nel contesto della vicenda relativa al picco di tumori a Casalguidi che da qualche tempo sta suscitando allarme tra la popolazione e per la quale l'Ausl Toscana Centro ha già attivato un'indagine epidemiologica, nei giorni scorsi è emerso sulla stampa il tema dell’inquinamento da clorulo di vinile, un aspetto su cui sono stati attivati controlli stringenti da parte di Arpat e Ausl.

A questo proposito da qualche giorno circolano insinuazioni su un presunto mancato controllo svolto in passato da parte del dottor Renzo Berti, attuale Direttore del Dipartimento della Prevenzione dell'Ausl Centro. Per tali accuse il dottor Berti ha deciso di presentare nei prossimi giorni querela per diffamazione.

"Da alcuni giorni - afferma Berti- circolano insinuazioni relative ad un mio presunto mancato ruolo (in realtà non si capisce quando e in quale veste) nel controllo dell’inquinamento da cloruro di vinile delle falde acquifere nella frazione Casalguidi del Comune di Serravalle Pistoiese. Considerata l’assoluta infondatezza di tale accusa e nel contempo la gravità, particolarmente infamante per un medico di sanità pubblica, dell’ipotesi che vengano anteposti non si sa bene quali interessi alla tutela della salute della collettività, preannuncio che nei prossimi giorni presenterò querela per diffamazione nei confronti di chi ha diffuso o anche solo accreditato tali insinuazioni.

Per quanto riguarda Legambiente Pistoia, l'associazione ha presentato un esposto contro ignoti in procura sulla questione. Il presidente Antonio Sessa ha affermato di aver scritto una lettera al sindaco di Serravalle prima dell'esposto in procura. "C'è un picco di tumori, sarcomi rari, tanto che in un'unica strada in poco tempo sono morte nove persone - dichiara Sessa - La cosa più grave è che sembra che l'inquinamento dei pozzi perseveri da almeno 10 anni: ci domandiamo come mai, la cosa è venuta fuori solo adesso".

L'avvocato di Legambiente Tamara Corazza Shirley spiega che l'esposto, nel quale si chiede "alla magistratura di indagare in ordine a quello che è risultato essere da dati certi un inquinamento" verrà presentato lunedì mattina. Un esposto "che trova fondamento in più relazioni dell'Arpat, che hanno rilevato un inquinamento di cloruro di vinile e di cloro-etilene" conclude il legale.

