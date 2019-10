I libri diventano spettacolo al Circolo Cheli: presentazione di 'Frazioni e Sezioni' con l'autore Frosini

Ancora un venerdì al Circolo Cheli di San Miniato, il quinto di “I libri diventano spettacolo”. Anche stavolta serata d’eccezione, con il libro “Frazioni e Sezioni” di Angelo Frosini, che torna a San Miniato, alla fine di un lungo tour di presentazioni in tutta Italia, da Torino alla Sardegna, con personalità di primo piano, della politica, della cultura, anche dello sport e della scuola. Di coloro cioè che sono i protagonisti delle tante vicende che Frosini racconta, in questo che non sarebbe che un libro di memorie, di scuola e di politica, come recita il sottotitolo. Solo che Frosini sceglie il registro dell’ironia, così che “Frazioni e Sezioni”, diventi un raccolta di aneddoti di grande divertimento, raccontati comunque con eleganza e stile.

Stavolta a parlare del libro è chiamato un testimone un po’ più giovane della vicenda politica di Frosini, cioè Simone Giglioli, l’attuale sindaco di san Miniato, che parlerà insieme ad altro sanminiatese doc, lontano però da tanti anni, cioè Paolo Petralli, professore di matematica per tutta la vita, amico di studi e di avventure dello stesso Frosini, con cui a inizio carriera condivise la trasferta in Sardegna.

Sono tanti i comprimari del libro di Frosini, e forse per questo è stato ampiamente commentato e citato su quasi tutti i giornali nazionali, ci sono tra l’altro quattro presidenti della Repubblica: Scalfaro, Ciampi, Napolitano e Mattarella, ma anche nomi della cultura e dello sport come Paolo e Vittorio Taviani, Renzo Piano, Andrea Camilleri, Gigi Riva e Renzo Ulivieri e poi Pier Luigi Bersani, Rosy Bindi, Massimo D’Alema, Piero Fassino, Enrico Letta, Romano Prodi; Matteo Renzi, Enrico Rossi Walter Veltroni e Vincenzo Visco.

Angelo Frosini è nato a San Miniato nel 1955. Si diploma al Liceo Scientifico Marconi della stessa città e poi nel marzo 1979 si laurea in Matematica a Firenze. Insegna in varie Scuole prima in Sardegna, poi dal 1988 al 1999 al Liceo Marconi di San Miniato. Ha sempre fatto attività politica e dal 1999 al 2009 è stato per due mandati Sindaco della sua città. Poi è tornato all’insegnamento ancora nel Liceo di San Miniato. È in pensione dal 1 settembre 2018.

