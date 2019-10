Montesport, buona la prima: vittoria in casa contro Modena

Davanti ad una buona cornice di pubblico, la Montesport si aggiudica la prima partita del campionato nazionale B2 girone F fra le mura amiche contro la Pietro Amati Villa D'oro di Modena, squadra debuttante in categoria, con il punteggio di 3-0.

La formazione di casa è scesa sul parquet con la diagonale Bernini-Checchi, Pistolesi e Viti di banda, Anichini libero, Mangini e Mazzini centrali

Il primo set e' risultato equilibrato fino al 14-14 poi le padroni di casa hanno allungato ed hanno avuto dominato vincendo 25-15. Netto dominio anche negli altri due set con i punteggi di 15-20 e 25-19

Una prestazione omogenea e di squadra quella offerta dalla compagine montespertolese che grazie all'efficacia in battuta, al lavoro in difesa ed alla prolificitàin attacco ha messo in difficoltàla squadra emiliana mostrando una buona intesa fra i reparti.

Montesport Coop Moel - Pietro Amati Villa D'Oro Modena: 3 - 0

parziali : 25-15 in 22 minuti; 25 - 20 in 26 minuti; 25 - 19 in 29 minuti



Montesport; Pistolesi, Bellini, Bernini,Calamai (k), Viti, Mangini,Mazzini, Collini, Anichini (L1), Vitro' (L2), Checchi, Dozi, Galgani, Terlizzi

Allenatore: Sig.ra Pistolesi G.



Pietro Amati Villa D'Oro: Ferrari, Imparato, Iani, Galli, Acquaroni, Zini, Giuia, Arletti, Ranieri, Franchini, Vai (K), Montanari, Cordella (L1), Benedetti (L2)

Allenatore: Sig. Serafini S.



Arbitri: Cancellati e Salvanti di Bologna

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volley