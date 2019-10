Tragedia a Sovigliana: muore giovane in discoteca

Una tragedia si è registrata nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre a Sovigliana, frazione del comune di Vinci. Una 19enne, residente nel Livornese, è morta in una nota discoteca della zona. Il fatto è avvenuto verso le 4 e non si hanno, per adesso, informazioni ufficiali e precise riguardo il decesso della giovane. Si sa che era in compagnia di alcuni amici quando si è sentita male ed è stata soccorsa.

Le condizioni sono parse subito preoccupanti, tanto che è stato chiamato il 118. I soccorsi sono arrivati in viale Togliatti per prendersi cura della 19enne ma la situazione era molto grave: nulla hanno potuto l'automedica e le ambulanze della Misericordia di Empoli, la 19enne è morta sul posto.

Presenti anche i carabinieri per ricostruire la vicenda della morte della giovane. C'è grande sgomento in queste ore nell'Empolese Valdelsa per quanto è accaduto, si indaga per saperne di più.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

