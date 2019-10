Conferenza della prof.ssa Arrighi sulla mostra di Natalia Goncharova

L'Associazione Turistica Pro Empoli invita i Soci, gli Amici e tutti i Cittadini interessati all'incontro con Grazia Arrighi Fra Oriente e Occidente: il fascino dell'Arte d'Avanguardia di Natalia Goncharova

giovedì 24 ottobre, ore 17,00

Auditorium del Palazzo Pretorio, p.zza Farinata degli Uberti, Empoli

Natalia Goncharova fa da battistrada al manipolo, via via sempre più nutrito, delle artiste che occupano un posto di grande rilievo nella storia dell'arte internazionale del '900 e oltre. Temperamento e talento, amore per il patrimonio delle tradizioni e dell'arte popolare del suo sterminato paese, attenzione pronta alle dirompenti novità dell'arte occidentale: un mix straordinario alla base dei pensieri, dello stile e delle scelte professionali di questa artista versatile e sorprendente.

L' incontro precede la visita alla mostra in Palazzo Strozzi, in programma per sabato 26 p.v.

Fonte: Ufficio Stampa

