I vigili del fuoco del Comando di Firenze e dei distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Calenzano, Via dei Gelsi, per un incendio che ha coinvolto 4 mezzi pesanti nel piazzale di una ditta. Non si segnalano persone coinvolte e le cause sono in corso di accertamento. Non si escludono le cause accidentali o colpose.

Tutte le notizie di Calenzano