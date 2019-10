Un grande successo la serata in ricordo di Elisa: raccolti quasi 1000 euro

“È stata davvero un’emozione vedere come tanti amici tante associazioni abbiano voluto stringersi intorno alla famiglia di Elisa per ricordare questa piccola, grande poggese”. Così l’assessore al Sociale del Comune di Poggio a Caiano, Maria Teresa Federico, ha commentato la serata che si è tenuta venerdì scorso, alle Scuderie Medicee, in onore di Elisa Marseglia la giovane "mascotte" di Poggio a Caiano che se n’è andata lo scorso 13 giugno a causa di una brutta malattia lasciando un vuoto incolmabile e un ricordo dolcissimo di quel suo sorriso puro e trasparente.

Alla serata-concerto di venerdì hanno partecipato amici, conoscenti, associazioni ed è stato possibile raccogliere la cifra di 850 euro che saranno devoluti a favore della ricerca oncoematologica pediatrica e per l’aiuto alle famiglie dei bambini ricoverati.

Elisa amava Poggio ed era impegnata in tante attività, per tanti era un esempio di come la sindrome di Down non sia un ostacolo per la piena realizzazione della propria personalità.

“E' un segno evidente di come sia possibile abbattere tutte le barriere delle convenzioni e degli stereotipi grazie all'amore, al rispetto e all'accoglienza. Questo è il grande insegnamento che ci ha lasciato” – conclude l’assessore Federico presente alla serata in cui è stato presentato il progetto del Centro Affidi di Prato.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio Stampa

