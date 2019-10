Venerdì in Archivio, la 'saga' dei Del Vivo lungo l'Arno

Seconda conferenza del ciclo “Venerdì in Archivio” con Caterina Del Vivo che parlerà il 25 ottobre alle 17.30, al Museo del Vetro, sull’insediamento e ascesa economica della famiglia del Vivo lungo l’Arno.

La famiglia Del Vivo ha svolto un ruolo economico, sociale e politico di tutto rilievo nella storia empolese nel corso dei secoli XVIII e XIX. Il nome del casato non è tuttavia annoverato fra i più antichi del territorio della città: fa le sue prime apparizioni, in sordina e con incertezze sulla provenienza, all’inizio del secolo XVII, nel territorio di Spicchio, dove i Del Vivo svolgono proficuamente l’attività di navicellai. Ben presto tuttavia si insediano sulla sinistra dell’Arno, fuori dalle mura cittadine; e nel corso di poche generazioni, grazie ad alcune prime personalità di rilievo (Agostino, Pietro, Giuseppe, Niccolao e Lorenzo) e ad accorti matrimoni, divengono una delle famiglie più numerose e presenti nella vita cittadina, abitando fino dal 1759 il palazzo con loggiato e balcone a sinistra della Collegiata, poi entrandone in possesso nel 1771. Impegnati, nei loro diversi rami, nell’industria conciaria e vetraria come nel commercio di grasce, i Del Vivo acquisteranno ingenti proprietà sulle due rive dell’Arno e palazzi cittadini, inserendosi poi, nel corso dell’Ottocento, nel notabilato politico, amministrativo e scientifico con avvocati, medici, ingegneri e sindaci.

Venerdì 29 novembre presentazione della rivista ‘Quaderno d’Archivio’ n.8/9 (2018 – 2019) con Fabio Dei: non solo Volo del Ciuco, feste, giochi e spettacoli del passato a Empoli.

