Nasconde 50 grammi di marijuana nelle mutande: arrestato a Carrara

Un giovane di origine nigeriana è stato arrestato lo scorso giovedì 17 ottobre perché nascondeva mezzo etto di marijuana nelle mutande. Il controllo è stato fatto dalla polizia di Carrara mentre il giovane passava in bici nei pressi della stazione. Per scappare alle volanti, ha preso una strada contromano. Una volta fermato è stato identificato come un richiedente asilo di una vicina struttura di accoglienza. Dopo la scoperta della droga è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Con sé aveva anche un centinaio di euro, sequestrato anch'esso. L'udienza di convalida ha portato al patteggiamento di 4 mesi di reclusione e 800 euro di multa, pena sospesa con la condizionale.

Tutte le notizie di Carrara