Coez in tour anche in Toscana, appuntamento a Livorno

È SEMPRE BELLO IN TOUR è una produzione Vivo Concerti: un allestimento innovativo che girerà lungo la penisola con una band affiatata e che porterà Coez ad esibirsi sui palchi più importanti d’Italia.

La data del 4 novembre al PalaModigliani di Livorno è organizzata da Leg Live Emotion Group.

“Ho sempre lavorato per questo. Io e i miei musicisti abbiamo suonato nei piccoli club, anche davanti a solo 100 persone, o in posti più grandi come ad esempio Le Capannelle. La cosa bella sarà portare tutta la nostra esperienza su questi palchi, legandola a quell’atmosfera raccolta da club da cui proveniamo. La dimensione live è davvero un’altra dimensione, per questo mi piace: è lontana da internet, lontana dai social, dalle radio, dallo studio: riguarda quello che succede tra te e il pubblico, in quel posto e in quel momento esatto” - COEZ

Fonte: Ufficio stampa

