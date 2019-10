Polimoda migliore scuola di moda dell'anno, la premiazione a Milano

È Polimoda la migliore scuola di moda dell’anno. Lo ha decretato una giuria di esperti composta Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Raffaello Napoleone, CEO di Pitti Immagine, Paolo Panerai, editor in chief & CEO di Class Editori, Giulia Pessani, direttore di Gentleman, Stefano Roncato, direttore di MF Fashion, Fulvia Bacchi, general manager di Unic e CEO di Lineapelle, e Flavio Sciuccati, senior partner di The European house-Ambrosetti, in occasione della 18ª edizione del Milano Fashion Global Summit 2019.

Un nuovo riconoscimento, questa volta tutto italiano, della qualità dell’istituto dopo quelli di The Business of Fashion e di Fashionista, che hanno inserito Polimoda tra le migliori scuole del mondo e al primo posto tra quelle italiane. A Polimoda va il premio Best Education, per la crescita raggiunta a livello globale, arrivando al 70% di studenti stranieri, rimanendo ben legato al territorio e alle sue tradizioni manifatturiere.

A ritirare il premio sul palco del IBM Fashion Studios il direttore Danilo Venturi: “Fa sempre molto piacere vedere riconosciuto il lavoro che il nostro team porta avanti da anni, soprattutto da realtà importanti come la Camera Nazionale della Moda Italiana, insieme a tanti altri esperti del nostro settore. È una conferma del nostro contributo al sistema moda nazionale e internazionale, ma soprattutto alla creazione di un futuro migliore per i giovani. Per questo vorrei ringraziare anche le numerose aziende che ci supportano quotidianamente condividendo la nostra missione”.

Il 21 novembre, negli ultimi giorni della Biennale, Danilo Venturi sarà a Venezia per un incontro dedicato a tutti i giovani interessati ad una carriera nella moda. Presso la Chiesetta dell’Abbazia della Misericordia, i partecipanti di questo speciale Open Day potranno assistere alla lecture Fashion Is A Beautiful Chaos, che analizzerà complessità e sfaccettature della creatività nella moda contemporanea. Un’occasione per sperimentare di persona la visione e la metodologia di Polimoda.

Tutte le informazioni su www.polimoda.com

Fonte: Polimoda

