Centrosinistra Barberino Tavarnelle: "Arrivano i soldi della fusione"

L’articolo 40 del DL fiscale appena approvato rifinanzia interamente il fondo per le fusioni comunali, garantendo a tutti i comuni l’intero ammontare dei fondi spettanti dopo la fusione. Questo provvedimento permetterà alla nostra Amministrazione di mettere in ponte tutti gli interventi previsti e che i cittadini si aspettavano dopo aver votato convinti per la fusione tra le nostre comunità.

Si blocca così quel tentativo del precedente governo di porre un freno ai processi di fusione e di semplificazione amministrativa che, al contrario, sono da premiare quando portati avanti da un movimento dal basso che ha visto ampia condivisione e partecipazione.

È comunque necessario sottolineare che non è stato un risultato scontato, ma la conseguenza di un’importante opera di persuasione portata avanti in questi mesi dalle amministrazioni locali e dalle forze politiche che credono nelle fusioni. Anche il nostro gruppo ha contribuito al risultato presentando nel primo Consiglio comunale utile una mozione per richiedere al Governo il reintegro del fondo.

In quello stesso Consiglio, tuttavia, l’opposizione, pur votando la nostra mozione, ha minacciato il sindaco ed i consiglieri di maggioranza perché abbiamo volutamente votato un bilancio mantenendo le previsioni dei fondi per le fusioni. La storia ci ha dato ragione. Se oggi il sindaco e la giunta possono da subito operare a favore dei cittadini, senza aspettare nuovi passaggi amministrativi, è proprio per quella scelta che abbiamo preso a luglio, e che per un ex sindaco era illegittima (tutti noi ricordiamo l’esplicita minaccia di denuncia).

Durante e dopo la campagna elettorale per il referendum siamo stati ripetutamente tacciati di mentire sul reale ammontare dei finanziamenti che sarebbero arrivati al nuovo Comune. Questo reintegro, al contrario, dimostra la bontà di quello che abbiamo sempre detto ai Cittadini, mettendoci la faccia ed in modo onesto fino in fondo.

Il Centrosinistra per Barberino Tavarnelle continua e continuerà a rappresentare tutti i cittadini del comune, con onestà e nell’esclusivo interesse della comunità.

Centrosinistra Barberino Tavarnelle

