Lupi Estintori Pontedera, superata nettamente Cesena

Vince e convince la squadra di Mister Dario Sansonetti che, alla prima gara in casa, supera con un netto 3 a 0 l’Energiafluida Cesena al termine di un match combattuto ma con Pontedera quasi sempre avanti nel punteggio. Sulla carta, quella contro il Volley Club Cesena, era una partita che non si prospettava per niente facile anche perché, all'esordio in categoria, era uscito sconfitto per 3 a 0 dall'incontro casalingo con Ferrara ed era quindi in cerca di un pronto riscatto. Stessa cosa per l’Era Volleyball Project che, dopo l’amaro esordio contro San Giustino, cercava in ogni modo di strappare i primi 3 punti stagionali. La vittoria, nella seconda giornata di campionato, è arrivata al termine di un match in cui, oltre al valore dei singoli è contato quello della squadra, infatti il Mister, ha fatto esordire tutti i giocatori a sua disposizione. È stata quindi la prestazione complessiva della truppa di coach Sansonetti ad essere convincente, così tanto, da riuscire a portare a casa 3 punti preziosissimi per la classifica (parziali: 25-20; 25-14; 25-21). Decisivi anche questa volta i 12 punti dell’opposto NiKi Hendriks, di cui 2 al servizio; Hendriks si è avvalso della collaborazione del compagno Federico Lumini che a referto ne ha messi insieme 11. Molto bene anche il giovanissimo Gabriele Coletti, 22 anni ma grande talento che ha infatti totalizzato 7 punti. Finisce quindi con una limpida vittoria per 3 a 0 la prima partita in casa. La prossima gara verrà giocata in trasferta a Ferrara, sabato 2 novembre alle 17:30 contro la Sama Portomaggiore Fe. Potete comunque seguire le partite dei Lupi Estintori Pontedera in diretta streaming sul sito www.eravolley.it.

Lupi Estintori Pontedera 3

Energiafluida Cesena 0

Lupi Estintori Pontedera: Ferretti 4, Lusori, Coletti 7,Rossi, Taliani, Puccetti, Pantani, Grassini 2, Fruet, Lumini 11, Hendriks 12, Tamburo 5, Lazzeroni 1, Grassini 5. All. Sansonetti – Benvenuti

Energiafluida Cesena: Gherardi, Venturini 7, Perini ne, Grottoli 2, Barone, Nori 6, Aldini 2, Bellomo 6, Sirri 5, Mazzotti 1, Pieri, Maretti 7, Muccioli. All. Forte – Piraccini

Parziali: 25-20; 25-14; 25-21

Fonte: Ufficio stampa

