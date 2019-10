'San Miniato che non dorme' torna alla carica col sindaco Giglioli

Una parte di sanminiatesi si è raggruppata sotto il nome di Quella parte di San Miniato che non dorme e ha chiesto lumi al sindaco Giglioli sulla situazione della città. Il gruppo ha diramato un comunicato stampa nel quale ha attaccato l'amministrazione comunale.

Si legge: "Quella parte della San Miniato che non dorme torna a ricordare al Sindaco, che alla prima ha fatto orecchie da mercante e anche questa volta ha cercato di ribadire che ci sono disposizioni che consentono agli esercizi commerciali l’apertura per 24 ore. Forse Giglioli non ha ben presente il regolamento di polizia urbana del suo comune che all’art. 36 comma 1 recita 'È fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, o comunque soggetti autorizzati alla somministrazione,di impedire l’uscita dal proprio locale o dalle pertinenze del proprio locale, ivi compresi gli spazi esterni autorizzati, di oggetti di vetro o ceramica, o comunque potenzialmente contundenti (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc…)'. Sono vietati anche grida e schiamazzi nei centri abitati dopo le 23,00 e l’art. 38 comma 2 recita 'Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00; se la violazione avviene tra le ore 23:00 e le ore 08:00 del giorno successivo la sanzione è da €40,00 a € 500,00'. Davanti alla prova inconfutabile che i cittadini, stanchi del protrarsi di questa situazione hanno prodotto, il sindaco si è detto disposto a confrontarsi di nuovo aiutato dal comandante dei vigili urbani, che ad oggi non ha trovato il tempo di rispondere ad una mail del 2 agosto, forse perché anche lui non sapeva cosa rispondere".

Prosegue la nota, nella quale si denunciano anche altri episodi di degrado: "Questo è diventato il centro storico di San Miniato; l’apertura quasi esclusiva di esercizi di ristoro. Ci è stato detto che è servita al rilancio dell’economia, ma a spese di chi? Dei molti cittadini che da anni ci vivevano tranquillamente o di coloro che hanno investito ristrutturando immobili dando più lustro alla città? L’unica risposta che ha saputo dare il sindaco è stata questa: 'Perché non apre lei un’attività?' Ma che risposta è questa? A San Miniato a quanto pare gli unici che dormono, e ci riescono benissimo, beati loro, sono gli addetti alla sicurezza e al decoro della città".

Tutte le notizie di San Miniato