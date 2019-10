Vittoria sofferta per la Montesport a Pistoia

Una vittoria sofferta per la Montesport che sabato 26 ottobre, per la seconda giornata valida per il campionato nazionale di B2 girone F, ha affrontato la Fenice Pistoia Volley. Le ragazze di casa hanno avuto il merito di non arrendersi anche sotto di 2 set quando il match sembrava indirizzato completamente a favore della squadra ospite.

La squadra della Montesport invece, dopo un avvio spumeggiante nel primo set vinto per 25 a 15, ha sofferto nel secondo set vincendo 32 a 30, per poi soccombere nettamente negli altri due set perdendo 25-14 e 25-18.

Le avvisaglie di un match complicato per Montesport si manifestano già da quel secondo set quando le ragazze, meno determinate del solito, si complicano la vita scendendo di concentrazione forse commettendo l'errore di pensare di aver gia' chiuso il match; diversi errori in battuta ed in ricezione oltre ad un difesa meno precisa del solito ed un attacco abulico, fanno rientrare in partita la Fenice.

Infatti nel terzo set sale in cattedra la squadra di Mister Tonini; partenza lanciata delle padroni di casa con un break di 7 - 0, poi 12 - 5, con l'allungo finale della Fenice capace di vincere il set 25 - 14 in 21 minuti.

Mister Pistolesi cerca di correre ai ripari ed apporta delle variazioni alla formazione iniziale: Viti per Checchi e Calamai per Bellini per provare a migliorare il gioco in fase di attacco e ricezione.

Nulla cambia e stessa musica nel 4 set dove la squadra di casa, padrona del gioco e con un'ottima difesa ed il lavoro a muro, controlla senza problemi il set vincendo 25 - 18 in 25 minuti.

Le ragazze di Mister Pistolesi prendono coscienza delle problematiche incontrate nel 3 e 4 set e si ricompongono, riprendono in mano il controllo della gara e grazie ad un ritrovato gioco di squadra si impongono nel 5 e decisivo set al tie-break con il punteggio di 15 a 8.

Mister Pistolesi al termine della partita: "Sono abbastanza arrabbiata perché non siamo state aggressive come al solito; abbiamo commesso diversi errori ed abbiamo fatto rientrare in partita la Fenice buttando al vento 3 punti che sembravano acquisiti. In settimana ci ritroveremo per capire le cause del nostro comportamento e del calo di concentrazione".

Fenice Pistoia Volley - Montesport Coop Moel : 2 - 3

parziali : 15 - 25 in 18 minuti; 30 - 32 in 33 minuti;

25 - 14 in 21 minuti; 25 - 18 in 25 minuti

8 - 15 in 13 minuti



Montesport Coop Moel: Pistolesi ,Calamai (K), Viti, Bellini, Bernini, Mazzini, Mangini, Collini, Checchi, Anichini (L1), Vitro'(L2), Galgani, Dozi,Terlizzi.

Allenatore: Giulia Pistolesi



Fenice Pistoia Volley: Mantellassi, Betti, Massaro, Gaggioli, Bellucci, Valentini, Baroncelli (K), Gagliardi, Bianchini, Banci, Bruni, Pellittieri (L1)

Allenatore: Daniele Tonini

Fonte: Ufficio stampa

