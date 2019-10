Ampia partecipazione alla notte bianca al Pontormo di Empoli

“L’istruzione è L’arma più potente per cambiare il mondo”, con questa citazione di un celebre discorso di Piero Calamandrei, Venerdì 25 ottobre si è aperta la prima notte bianca del Liceo delle Scienze umane con indirizzo Economico Sociale “Il Pontormo “ di Empoli. Dopo otto anni dalla sua nascita e sette dall’apertura dell’indirizzo qui in città, ormai frequentato da ... studenti, il Les è una realtà significativa, ma ancora poco conosciuta, nel panorama delle scuole medie di secondo grado presenti in questo comune. L’ampia partecipazione da parte di studenti, dei docenti interni e una sorprendente risposta da parte della cittadinanza ha confermato la consapevolezza dell’interesse e dei bisogni formativi cui evidentemente risponde. Come ha spiegato fin dall’inizio la Dirigente scolastica, dott.ssa Filomena Palmesano, l’indirizzo si distingue nella formazione alla Contemporaneità e presenta un curricolo volto ad approfondire la conoscenza e il metodo scientifico delle Scienze Umane, quali la psicologia, l’antropologia e la sociologia e lo studio del Diritto e della economia politica fin dal primo anno. Oltre alla presenza quinquennale delle lingue straniere, in primis l’Inglese, abbinato al Tedesco o al Francese o allo Spagnolo, anche le discipline più tradizionali, come la Matematica, l’ Italiano e la Storia concorrono a sviluppare negli studenti la costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali guidandoli a conseguire conoscenze, abilità e competenze necessarie per cogliere la complessità dei processi formativi e fornendo loro linguaggi specifici, strumenti, metodologie, tecniche e metodi specifici. Proprio per queste peculiarità l’occasione della Notte Bianca dei Les, lanciata sul territorio nazionale, è stata utile per offrire al pubblico un festoso momento informativo che ha visto gli studenti e i docenti stessi impegnati a presentarle nel migliore dei modi. Nell’edificio posto in via Fratelli Rosselli i visitatori sono stati accolti da una scalinata colorata che nell’alzata di ciascuno gradino mostra parole chiave per la cittadinanza attiva, frasi di Nelson Mandela e di Piero Calamandrei su cui gli studenti hanno riflettuto durante le lezioni, i laboratori e i progetti interni ed esterni alla scuola. Al primo piano, in un’aula arricchita di cartelloni prodotti dagli studenti, con Viaggio nelle scienze Umane le docenti hanno illustrato le caratteristiche della disciplina, mentre gli studenti hanno esposto i propri approfondimenti su temi quali sulla Globalizzazione, il Pil, l’indice di sviluppo umano e quant’altro. Di seguito in un’altra classe altri insegnanti esponevano la storia dell’indirizzo e presentavano dettagliatamente il curriculo ad un numeroso pubblico di studenti delle scuole medie di primo grado e genitori attenti e interessati. Intanto in una classe più spaziosa un gruppo misto di studenti dal primo al quarto anno si è esibito in una suggestiva drammatizzazione, “Quattro passi tra i diritti”, dedicata alla Costituzione Italiana e al ricordo dei padri costituenti con una attenzione ai diritti fondamentali dell’uomo alla quale si richiama, sottolineando lo stretto legame tra formazione e cittadinanza. Infine i visitatori hanno avuto l’occasione di essere accolti dalle gioiose attività organizzate dai docenti delle lingue Inglese , Spagnola, Francese e Tedesca con la partecipazione attiva dei ragazzi che hanno presentato le attività più coinvolgenti come lo scambio con gli studenti delle scuole d’oltralpe, i viaggi studio e ministay, attraverso coloratissimi cartelloni , filmati e presentazioni di caratteristiche culturali e culinarie conosciute durante le lezioni e i viaggi. Dunque la festa del Les pare aver raggiunto l’obiettivo di informare divertendo rivelandosi una splendida occasione per valorizzare il lavoro formativo svolto tra le sue mura. Docenti e studenti attendono la cittadinanza nelle prossime aperture serali di Dicembre e Gennaio.

Fonte: ufficio stampa

