Canottieri Limite, buon quarto posto al campionato italiano di fondo

È un buon risultato il quarto posto della Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica al Campionato Italiano di fondo.

Il Lago di Varese ritorna teatro tricolore della stagione remiera invernale e la Limite si presenta con un otto Junior.

Con una sola imbarcazione la Canottieri Limite in trasferta a Varese puntava a fare bagaglio di esperienza con un giovanissimo equipaggio junior ed è arrivato comunque un inaspettato e apprezzatissimo quarto posto.

L'equipaggio composto da Busoni Edoardo, Bonaffini Lorenzo, Giglioli Alessandro, Orsi Leonardo, Gori Samuele, Bagnoli Daniele, Rabatti Ernesto, Rimoli Matteo con al timone Marconcini Ginevra ha dato un ottima risposta ai tecnici che non si aspettavano questo buon risultato.

Erano 41 le società remiere da tutta Italia giunte a Varese questo weekend per prendere parte alla tappa dei Campionati Italiani in quattro di coppia e otto, dove la Canottieri Limite ancora una volta, con i propri atleti, ha messo in risalto il sodalizio bianco celeste.

Fonte: Canottieri Limite - Ufficio stampa

