Riso con impurità alla mensa, cibo non servito ai bambini di Ponte a Elsa

Insetti nel riso alla scuola elementare 'Collodi' di Ponte a Elsa (San Miniato)? La segnalazione giunge da una madre di un bambino che usufruisce del servizio mensa, nell'unica giornata di 'tempo pieno' prevista nel suo orario. gonews.it ha chiesto delucidazioni direttamente al sindaco Simone Giglioli e all'assessore alla scuola Giulia Profeti, che smentiscono la versione segnalata dopo il controllo con i tecnici.

"Erano presenti delle impurità nel contenitore di riso destinato alla scuola di Ponte a Elsa. Il cibo non è stato suddiviso in porzioni, era solo nei contenitori esterni, non è stato assolutamente servito ai ragazzi. Quando gli addetti hanno visto cosa era accaduto, hanno servito come pasto alternativo della pasta in bianco ai ragazzi. Il controllo è stato fatto anche su altri plessi delle altre scuole dato che la produzione della mensa è interna al Comune ma il caso è limitato esclusivamente alla Collodi".

L'assessore Profeti spiega nel dettaglio: "Non ci sono state né formiche né tarme. Il riso è arrivato cotto alla mensa della scuola per essere condito ma i controlli hanno evidenziato colori poco chiari. Si è pensato a degli infestanti presenti nel riso. La fornitura è tornata al centro di Ponte a Egola e anche nel riso crudo si sono viste delle impurità. Stiamo chiarendo se possiamo contestare al fornitore questa partita di riso. Nello specifico sono state viste delle 'punteggiature' che potevano far pensare che ci fossero degli insetti nel cibo".

Poi un commento a caldo sulla situazione: "Dispiace per come è venuta fuori la cosa, vorrei evidenziare il controllo che c'è e l'abnegazione di chi lavora all'interno di queste strutture che ha permesso di segnalare il problema senza servire alcunché ai ragazzi".

La produzione dei pasti nelle mense delle scuole di San Miniato riguarda in questo anno scolastico 3.822 studenti (19 plessi scolastici comunali, 8 nidi e due istituti superiori). La produzione parte dal centro cottura di Ponte a Egola anche per quest'anno ha rinnovato la Certificazione ISO 22000-2005, legata alla sicurezza igienico-sanitaria dell’intera filiera alimentare. Recentemente il menù della mensa viene reso noto tutti i giorni di scuola dal sito del Comune di San Miniato.

Elia Billero

Tutte le notizie di San Miniato