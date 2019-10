Menzione di merito per CR Volterra nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione digitale

Cassa di Risparmio di Volterra si è rivolta a Selligent, piattaforma di Digital Marketing che massimizza le relazioni on line tra aziende e clienti, con l’obiettivo primario di ampliare la propria storica capacità di ascolto e di dialogo con il territorio e la comunità di riferimento interagendo anche attraverso canali on line.

La menzione è stata ricevuta grazie ad una campagna, sviluppata in partnership con le agency E-One e Lindbergh, che ha consentito la creazione di gruppi di clienti profilati in base ai loro interessi, ad ennesima conferma dell’importanza che Cassa di Risparmio di Volterra ripone nell’ascolto e nella comprensione delle singole esigenze: un approccio già evidente nel rapporto quotidiano con i clienti e che, grazie alle possibilità offerte da Selligent, è stato possibile trasferire anche nella comunicazione on line.

Hanno ritirato il premio in rappresentanza dell’azienda il Vice Direttore Generale Stefano Pitti e il Responsabile dell’Ufficio Marketing Giovanni Biegi (in foto al centro). “Questo riconoscimento – dichiara Giovanni Biegi ritirando il premio - contribuisce ad affermare CRV quale Banca del territorio che guarda al futuro, utilizzando innovativi strumenti di contatto con la clientela, a conferma di come il binomio tradizione e innovazione continui ad essere vincente”.

Fonte: Cassa di Risparmio di Volterra - Ufficio Stampa

