Halloween in Toscana: tutti gli appuntamenti per il 31 ottobre

Per Halloween Toscana attiva più che mai: sono moltissime le feste e le celebrazioni per giovedì 31 ottobre 2019. Da nord a sud, da est a ovest, diamo uno sguardo al programma di Halloween nella nostra regione (l'articolo è in aggiornamento, premete F5 per fare refresh).

Halloween a Limite

Volete far trascorrere un Halloween diverso e particolare ai vostri bambini e divertirvi anche voi in compagnia?

Ci pensa l'Us Limite e Capraia a offrire un luogo di ritrovo, aggregazione e divertimento giovedì 31 ottobre, quando si festeggia Halloween, negli ultimi anni una ricorrenza sempre più sentita anche in Italia, in particolare dai più giovani.

L'Halloween Party prenderà il via, al campo sportivo "M. Cecchi" di Limite sull'Arno, alle 18,30 del 31, con la caccia al tesoro, seguita da una pizzata a partire dalle 19,30. Costo: 5,00 euro.

Gli adulti, invece, potranno anche optare per la cena al ristorante della struttura, al costo di 20,00 euro, con antipasto, risotto zucca e taleggio, pizza speciale Halloween e bevuta.

E' obbligatoria la prenotazione, per info e iscrizioni contattare il numero telefonico 3394908332.

Halloween in Versilia

Halloween Capannina.

Halloween Versilia con Federico Scavo dj e il Circo Nero.

Per l’appuntamento del 31 Ottobre, La Capannina di Franceschi ha fatto davvero le cose in grande. In una serata nella più antica discoteca del mondo si esibiranno: lo special guest Federico Scavo, dj e produttore fiorentino di fama internazionale, Ia speciale animazione a tema del Circo Nero, il dj resident Charlie Dee, l’animazione resident Double Face, Stefano Busà al suo piano bar, il dj Stefano Natali con le sue selezioni musicali dedicate al pubblico più maturo. Imperdibili, a proposito di gusto, i menu degustazione firmati dallo chef Davide Romagnoli per chi vorrà iniziare il suo Halloween Capannina di Franceschi con la cena.

Halloween Maki Maki.

Notte di Halloween Versilia nella Darsena di Viareggio.

Per chi vuole passare la notte del 31 Ottobre in maschera a Viareggio, quella del Maki Maki è la festa da non perdere. Come ogni anno nell’unico locale del vialone con regolari permessi per il ballo si concentreranno il maggior numero di costumi, gadget a tema, dolcetti e scherzetti. Una serata imperdibile per partecipare alla quale sono disponibili cene alla carta, cene a menu fisso e tavoli dopocena.

Halloween Seven Apples.

L’Halloween Versilia per giovani e giovanissimi.

Noche de Los Muertos nella discoteca di Marina di Pietrasanta per chi ama i ritmi hip hop, reggaeton, commerciali e house firmati dai dj Davide Bossi e Fren-G. Scenografie a tema ed effetti speciali per una serata che si preannuncia una delle più gettonate.

Halloween in Bussola.

In occasione della notte di Halloween in Versilia, ospite speciale Mambolosco.

Riapre nel segno dei grandi ospiti la discoteca Bussola Versilia e sceglie il rapper Mamobolosco. L’artista hip hop su cui ha scommesso la Universal sarà protagonista di un evento in grado di calamitare tutti i suoi seguaci in Versilia e anche dalle zone vicine.

Halloween Beach Club.

L’Halloween Versilia over 14.

Torna a far ballare la notte del 31 Ottobre, la discoteca al confine tra Cinquale e Forte dei Marmi. Per l’occasione il Beach Club concederà l’ingresso anche ai minorenni, a partire da 14 anni compiuti. Aspettando il Capodanno Beach, dedicato invece al pubblico adulto.

Halloween Toscana: l'evento alla Fortezza Vecchia di Livorno

Halloween targato The Cage è ormai una garanzia della notte livornese da molti anni. Streghe, vampiri, scheletri e mostri di ogni tipo sono pronti a invadere la Fortezza Vecchia nella notte di giovedì 31 ottobre, per una serata all’insegna del divertimento e con un’offerta mai vista prima. “Halloween Monsters Invasion” porta sì la firma del The Cage e di Menicagli Pianoforti, con il patrocinio dell’Autorità Portuale, ma per una serata “da paura” si affiancano anche alcune tra le migliori realtà della night life cittadina: negli immensi spazi della Fortezza infatti saranno allestite ben tre dance areas dove scatenarsi al tetro chiaro di luna (ormai simbolo di quest’annata del Teatrino), animate da quattro diverse compagini pronte a “spaventare” gli avventori a colpi di musica.

La “Wall of Death Area” (Quadratura dei Pisani) è stata per tutta l’estate il regno di Studio 2, che con i dj Gaew, Nicolò Fornaro e Aimone Bonucci porterà anche nella notte del terrore un dj set ispirato agli anni ’80 e ’90 con cartucce in canna in puro stile indie e rock ‘n’ roll; l’“Electro Shock Area” (sala Canaviglia) sarà invece presieduta dai ragazzi di Deep Love Factory, che mettono in campo Circle Line e Martina Riso per una selezione musicale all’ultimo grido e sempre attenta alle tendenze del momento. Spostandosi dalla Canaviglia alla sala Cannoniera, rinominata per l’occasione “In The Crypt”, la regia passa a OrtoDance: la musica dance elettronica e commerciale di Matteino DJ e DJ Se7en è pronta a risuonare a 360 gradi e a far vibrare il petto degli avventori. Last but not least è la grande superjam musicale organizzata dai giovani di Livornogramm, che per l’occasione porteranno nei bastioni di Fortezza i live rap/trap di Losco Boyz, Devasto, Weeres e Milena.

“Halloween Monsters Invasion” non sarà però solamente musica, ma, come da sempre il The Cage vuole, un incrocio tra più arti: ecco che allora nella sala Ferretti ci sarà spazio anche per l’arte numero sette, il cinema, con i ragazzi di FIPILI Horror Festival che saranno pronti a proiettare cortometraggi e film horror inediti all night long, per aggiungere ancora più brivido al divertimento.

Tre punti bar fornitissimi avranno il compito di saziare la sete dei “buoni mostri” presenti in Fortezza, i cui cancelli apriranno alle ore 23 e chiuderanno alle 4; ingresso 10 €. Le prevendite (estremamente consigliate) sono acquistabili online su circuito Vivaticket con diritto di prevendita, mentre sarà possibile comprarle senza nessun costo aggiuntivo presso il Bad Elf Pub (Scali delle Ancore, 1), Borgo Burger (Scali Novi Lena, 27) e, come per ogni evento, presso la biglietteria del The Cage, aperta tutte le sere con eventi in programma. L’ingresso è riservato ai maggiori di 16 anni.

Halloween a Cascina

Torna a Cascina in centro storico la notte di paura più attesa dell’anno. L’appuntamento con Halloween è organizzato per la sera di Giovedì 31 Ottobre dall’Associazione Proloco Cascina. A partire dalle ore 16 e fino a mezzanotte Piazza dei Caduti, Corso Matteotti e La Stradina dei Bambini saranno animati dall’evento che quest’anno si intitola “Terrore tra le mura”. Corso Matteotti vedrà l’immancabile presenza di postazioni con vendita di castagne e vin brulè, ma anche sangria e streetfood. In Piazza dei Caduti per i più piccoli gonfiabili e trucca bimbi e per tutti coloro che vorranno ballare una postazione di “Dj musica horror”. La serata vedrà la partecipazione di artisti di strada. La BadaBimBumBand guiderà tutti i partecipanti in una sfilata danzante fino alla Stradina dei Bambini che allo scendere del buio sarà animata da effetti di luce e tante altre sorprese “spaventose”. Un Halloween rivisitato con un nuovo percorso del terrore vedrà impegnata via Pelosini, le torri civiche e la stradina dei bambini con effetti luci e tanti personaggi dei più famosi film horror che verranno a visitare Cascina in questo giorno speciale. Dj,musica, buon cibo, artisti di strada, che giocheranno con il fuoco e con trapezi e una street band che creerà paura tra le strade del centro storico. Una parata di maschere del terrore e la casa della vedova a Palazzo Bulleri saranno la cornice di questa notte in cui fantasmi, streghe e vampiri la faranno da padrone. Si ritiene molto soddisfatto Mario Biasci – presidente della Proloco di Cascina- per questo Halloween, iniziativa patrocinata dal Comune, alla quale appunto la Proloco in collaborazione con le associazioni Pubblica Assistenza, Misericordia Polisportiva Arcieri Cascinesi, la Racchetta, Corale Polifonica Cascinese, e la collaborazione straordinaria del Liceo Artistico "Russoli" ha lavorato da alcuni mesi. L’attenzione dell’Amministrazione Comunale a tutte le iniziative rivolte all’aggregazione dei cittadini, alla rivitalizzazione del centro storico, al divertimento delle famiglie, anche per questa occasione come Halloween, che ormai da quattro anni è diventato un appuntamento imperdibile. E allora cosa aspettate, giovedì tutti mascherati nel centro storico di Cascina.

Halloween a teatro a Cascina

Per la prima volta alla Città del Teatro si festeggia Halloween e il 31 ottobre il dolcetto scherzetto teatrale viene dalla Danimarca e lo porta la Compagnia di Sofie Krog, una delle realtà internazionali più interessanti nell’ambito del teatro di figura.

Un'originalissima commedia dai risvolti da thriller-horror con alcuni personaggi memorabili, teneri e inquietanti e profondamente comici . The House racconta la storia di un’impresa di onoranze funebri quando sul letto di morte qualcuno manomette un testamento, un segreto pian piano inizia a svelarsi ed un piano malvagio deve essere fermato.

Sofie Krog e David Faraco ti portano dietro porte chiuse e in stanze che nascondono fatti indicibilmente oscuri. Questa complessa performance di burattini si svolge in un ambiente con luci intriganti, aggeggi strani e spaventosi effetti sonori; l'ambiente ideale per questo viaggio comicamente agghiacciante.

The House è un comedy thriller ambientato in una casa dal design accattivante che stupisce con un finale sorprendente.

Lo spettacolo è in doppia replica alle ore 18 e alle ore 21. Per l’occasione in teatro ci sarà una piccola sorpresa dolce per i bambini e un’ambientazione dai toni del mistero.

Info e biglietti: intero adulto € 7.50, bambino (fino a 12 anni) € 6; ridotto adulto € 6.50, bambino (fino a 12 anni) € 5; ridotto soci Unicoop Firenze ; adulto € 6, bambino (fino a 12 anni) € 4.50 Telefono 345.8212494 biglietteria@lacittadelteatro.it. In vendita in tutti i punti Circuito Box Office Toscana e alla Città del Teatro in orario di biglietteria, on line su www.ticktetone.it , anche un’ora prima dello spettacolo www.lacittadelteatro.it

SerravHalloween a Serravalle Pistoiese

I luoghi che visitiamo abitualmente hanno sempre qualche storia da raccontare, alcune davvero spaventose. Halloween è ormai da diversi anni un appuntamento consolidato anche in Italia, amato dai bambini ma anche dagli adulti. Per questa ricorrenza, l'associazione culturale “Cultura et Historia Mundi”, in collaborazione con l'ufficio turistico di Serravalle Pistoiese e con il patrocinio dell’assessorato al turismo del Comune di Serravalle Pistoiese, ha organizzato per il secondo anno una passeggiata guidata per le vie dell'antico borgo medievale infestato da un lugubre fantasma.

La caccia al fantasma sarà animata da combattimenti tra soldati, figuranti medievali e dalla visita alla torre del Barbarossa e all'ex Oratorio della Vergine Assunta e terminerà alla Rocca Nuova, dove avverrà il combattimento finale con il fantasma del borgo e una dolce sorpresa per i più piccoli.

Oltre a scoprire i segreti della Rocca, i partecipanti si muoveranno alla ricerca degli spiriti del Borgo tra leggende e antiche storie oscure. L'evento è gratuito ed indicato per bambini dai 6 ai 10 anni. Il ritrovo è fissato alle ore 16,00 di giovedì 31 ottobre presso la piazza antistante la Rocca Nuova o di Castruccio Castracani.

È gradita la prenotazione. Tel: 0573 917308 Email: turismo@comune.serravalle-pistoiese.pt.it.

Halloween a Tirrenia di pomeriggio

Le streghe sono pronte a invadere Tirrenia, per un pomeriggio di brivido e divertimento. Arriva “Halloween a Tirrenia”, l'evento organizzato giovedì 31 ottobre nella pineta di piazza Belvedere da Confcommercio Pisa, Sib – Sindacato Italiano Balneari e il Consiglio direttivo commercianti di Tirrenia, con il patrocinio del Comune di Pisa.

Uno spaventoso appuntamento per grandi e piccoli giunto alla seconda edizione, ma per la prima volta nello scenario della pineta, per l'occasione allestita con una veste da brividi. «Questa iniziativa è una bella novità rivolta a tutte le famiglie e non solo, ed è la testimonianza della vivacità che anima i commercianti del litorale anche lontano dalla stagione estiva». spiega il presidente di Conflitorale Confcommercio Fabrizio Fontani.

Tante terrificanti iniziative animeranno la pineta dalle 17 del pomeriggio per la festa di Halloween. Nel giorno più pauroso dell'anno i bambini potranno divertirsi con il “Dolcetto o scherzetto?”, vivere un'esperienza mostruosa con il trucca-bimbi e mettersi alla prova nel “Laboratorio delle zucche”, dove avranno la possibilità di realizzare delle terrificanti zucche di Halloween. Non mancheranno gustose castagne e vin brulé per i più grandi, il tutto in un'atmosfera da brivido, con fantasmi, zucche e pipistrelli che popoleranno la pineta di piazza Belvedere.

Un pomeriggio davvero speciale e con un pizzico di competizione: in palio c'è un premio speciale per la maschera più orrenda, offerto dall'edicola Da Carla. Tra streghe, zombie e mostri... vedremo chi la spunterà!

«Devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla festa per l'impegno dimostrato – commenta il presidente del direttivo Confcommercio di Tirrenia Virgilio Ruglioni – questo sarà il primo di una serie di eventi che andranno avanti anche nel periodo invernale».

Un Litorale che si mostra bello e attraente anche senza il sole estivo, come conferma l'assessore al Commercio di Pisa Paolo Pesciatini. «Queste iniziative dimostrano come il nostro litorale presenti un'offerta turistica permanente, ormai in ogni periodo dell'anno troviamo appuntamenti di grande rilievo, e la festa di Halloween di Tirrenia si afferma come un evento sempre più seguito e apprezzato dalle famiglie».

Contribuiscono all'organizzazione dell'evento: Tirrenia Doc Caffè, L'Incanto di Boccadarno, Edicola Da Carla, Ristorante Gulliver, Lo Squalo, Bagno Vittoria di Tirrenia, New Continental Fitness, Retroscena, Studio commerciale Rocchi&Partners e Brace Toscana.

Pescia Horror Street

Si preannuncia ancora più trascinante la 5° edizione di Pescia Horror Street , manifestazione organizzata dall’Ente Valorizzazione Città di Pescia e dai commercianti del centro della città, che prenderà il via alle 15 in Borgo della Vittoria, via Ricasoli, via Libero Andreotti, via Buonvicini, via dell’Acqua, via S.Maria, nel centro di Pescia, per concludersi intorno alle 20.

L’iniziativa vede il convinto patrocinio del comune di Pescia e proprio nella sala giunta del palazzo municipale è stata presentata dal presidente dell’associazione Benedetto Bonazzi, dal sindaco Oreste Giurlani e dall’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori .

Bonazzi ha illustrato le tante occasioni offerte dal Pescia Horror Street : una caccia al tesoro che prenderà il via indicativamente verso le 16, poi tanta musica, la baby dance per i più piccoli, truccabimbi, giochi, magia, trampolieri, teatro dei burattini, balloon art, gonfiabili, quad e altre sorprese anche musicali.

“Un vero paradiso per tutti i bambini – ha ricordato Annalena Gliori- che troveranno tante occasioni per divertirsi. Come sempre il Pescia Horror Street spicca nell’ambito di iniziative analoghe per la sua decisa attenzione verso i più piccoli. Mi unisco a Bonazzi per ringraziare tutti gli sponsor e chi ha contribuito a questa bella festa”.

“Pescia è città regionale dell’infanzia e questa manifestazione, nel giorno di Halloween, che noi preferiamo chiamare della Morte Secca, è veramente adatta a tutti loro- ha aggiunto il sindaco di Pescia Oreste Giurlani- . Invito quindi tutti a fare un salto nel centro della città per questo momento importante che vede lo sforzo di tanti soggetti per presentare una festa che possiede qualcosa di unico”.

