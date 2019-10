A novembre due convegni internazionali dell’Università IUL

L’Università Telematica degli Studi IUL in collaborazione con l’Università di Malta, e di Kobe City (Osaka, Giappone), propone due convegni internazionali all’interno del programma Visiting professor, che si terranno a Firenze nelle giornate del 15 e del 18 novembre 2019.

Venerdì 15 novembre, presso la sede IUL di Via M. Buonarroti 10 (dalle ore 15.00 alle 17.00), si terrà il primo appuntamento “La motivazione all’apprendimento: aspetti linguistici, cognitivi, culturali” con il professore Mario Pace dell’Università di Malta. L’incontro con il docente, tra i massimi esperti di pedagogia e glottodidattica in Europa, ha lo scopo di approfondire le diverse tematiche connesse all'apprendimento e fornire spunti di riflessione e strumenti operativi a dirigenti scolastici, insegnanti di ogni ordine e grado e studenti universitari.

La conferenza è gratuita e per partecipare è necessario registrarsi e compilare il form di iscrizione al seguente link: https://lecture.iuline.it/. Al termine delle attività sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Lunedì 18 novembre, all’interno della Sala Poccetti dell’Istituto degli Innocenti, a Firenze (dalle ore 10.15 alle 13), si svolgerà il Seminario di studi sulla comunicazione nelle relazioni internazionali, con gli interventi in lingua inglese di due docenti dalla Kobe City University of Foreign Studies (GSELER), Giappone.

L’intervento introduttivo sarà tenuto dalla dottoressa Donna Hurst Tatsuki, direttrice del centro di alta formazione e ricerca per la lingua inglese della GSELER. Nel corso del seminario "Fare domande e ottenere risposte: una guida alla comunicazione" Use Questions. Ignite Interactions, la Tatsuki introdurrà l’Active Question Method, un metodo per incentivare la comunicazione e la discussione, la cui validità è sostenuta da oltre 10 anni di ricerche e prove sul campo in aula con centinaia di studenti.

A seguire, l’intervento “Il modello MUN, guida al programma di simulazione delle Nazioni Unite”, sarà tenuto dalla professoressa Lori Zenuk-Nishide che porterà all’attenzione il Model UN in the Classroom. Un modello diffuso in tutto il mondo che richiede ai partecipanti di usare la lingua inglese all’interno di un evento, aiutandoli così a sviluppare le capacità di cittadinanza globale. Questo seminario introdurrà materiali (MUN kit) e metodi per organizzare un evento mini-MUN in una scuola o in una classe.

La conferenza è gratuita, per partecipare è possibile scrivere un’email a info@iluine.it.

Fonte: Ufficio Stampa

