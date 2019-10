Parcheggi San Miniato, ora nuove colonnine: stop agli ausiliari del traffico

Un accordo con Unipark e nuovi parcometri comunali, San Miniato modifica la gestione dei parcheggi. Sono stati impiantati dodici parcometri in sostituzione di quelli attualmente in uso e che saranno gestiti dalla Abaco Spa. Ma le novità non finiscono qui e riguardano anche l'intesa con Unipark (la ex Pisa Parcheggi), che da anni si occupa dei parcheggi sanminiatesi.

La questione Unipark era legata a quella del Project Financing, un tema che ha interessato da vicino l'amministrazione comunale nell'ultimo mandato e su cui il sindaco Simone Giglioli ha sciolto le riserve qualche mese fa (qui maggiori info).

L'accordo con Unipark è stato risolto e la sosta negli stalli blu è stata riorganizzata. Giglioli ha spiegato: "Siamo rientrati in possesso della gestione diretta dei parcheggi. Abbiamo ritenuto necessario cambiare la parte infrastrutturale perché obsoleta e ora andiamo verso ogni forma di pagamento, addirittura con app o contactless".

Con Abaco la collaborazione riguarderà le nuove strutture. Il noleggio operativo della colonnina dura un anno e servirà per immagazzinare dati, che il Comune non ha più ormai da quindici anni. "Vogliamo rifare il piano di sosta in questo anno e potrebbero esserci delle variazioni. L'obiettivo è agevolare turisti e cittadini" ha continuato Giglioli. Per ora le tariffe sono invariate, anche se in futuro si studiano possibili cambiamenti.

Per quanto riguarda i cambiamenti attivi fin da oggi, il parcheggio di Pian delle Fornaci nel capoluogo comunale è già gratuito e sono state fatte le strisce bianche: "L'ospedale Degli Infermi lì vicino è uno dei motivi di questa scelta, inoltre dà respiro a una certa parte della città".

Non ci saranno più ausiliari del traffico e i controlli saranno fatti dalla municipale. Gli incassi entreranno nelle casse del comune. La nuova tecnologia aiuterà nella gestione e nella programmazione delle piazze, ha spiegato il comandante Dario Pancanti: "Avremo una banca dati con elementi oggettivi da mettere sul tavolo".

Le colonnine diventeranno 'intelligenti' sia per la fruibilità sia per i pagamenti. Luca Gatto di Abaco ha aggiunto: "Gli utenti devono avere la maggior fruibilità possibile. In futuro avremo una app di nome EasyPark che permetterà di pagare il tempo esatto della sosta". Saranno nove nel capoluogo, due a San Miniato Basso e uno a Ponte a Egola. In totale gli stalli sono leggermente meno di 400, circa 390.

A livello di bilancio cosa cambierà? Ha risposto l'assessore Gianluca Bertini: " Per quanto concerne il bilancio 2020 ci sarà una ricaduta positiva di circa 100mila euro. Queste entrate sono un tesoretto che prima non avevamo".

Gianmarco Lotti

