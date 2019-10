Incidente in Fi-Pi-Li nel tratto di San Miniato in direzione Pisa alle 10 di questa mattina. Sul posto un'ambulanza e una pattuglia della polizia stradale. Il traffico bloccato prevede uscita obbligatoria allo svincolo Empoli Centro sempre in direzione mare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

