Malore per un operaio su un tetto, intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle ore 12.10 nel Comune di Firenze in Via Maragliano, per soccorrere un operaio colto da un malore mentre si trovava su un tetto ad un’altezza di circa 3,5 mt.

I Vigili del fuoco hanno posizionato l’uomo all’interno di una barella toboga e trasportato a terra per consegnarlo al personale sanitario del 118.

