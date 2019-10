Picchia la fidanzata per soldi, arrestato 20enne con l'aiuto dei passanti

Ha aggredito la fidanzata 22enne prendendola a schiaffi e tirandole i capelli in piazza Gavinana a Firenze ieri sera, poi con un coltello ha cercato di colpire lei e i passanti che hanno tentato di mandarlo via. I carabinieri del Norm lo hanno rintracciato in via De Santis dopo le preziosi informazioni utili date da un tassista e un motociclista che lo hanno seguito a distanza. Il 20enne italiano, senza fissa dimora e noto alle forze dell'ordine, ha buttato a terra il coltello e ha dato in escandescenza a causa, secondo quanto affermato dai militari, di un mix di alcol e stupefacenti. Una volta bloccato è stato arrestato per rapina aggravata e trasferito al carcere di Sollicciano. La fidanzata ha affermato che l'aggressione era avvenuta dopo che lei aveva prelevato 50 euro da un bancomat. La banconota è stata trovata nelle mutande del 20enne e poi restituita.

