Si amplia il plastico ferroviario San Filippo: anche una cava e una cascata

Torna ad essere visitabile il “Plastico Ferroviario San Filippo”. Domenica 3 novembre si terrà l’inaugurazione del nuovo plastico, ideato da Paolo Bartali nel 2011, a Badia a Cerreto, frazione di Gambassi Terme. Il progetto raccoglie ogni anno migliaia di presenze, ed è per questo motivo che ogni anno viene rinnovato e migliorato per ottenere sempre più successo.

Il plastico, ad oggi il più grande della Toscana, rappresenta la vita stessa poiché al suo interno c’è di tutto: montagne, fiumi, case, campi da calcio, luna park, treni, stazioni, officine, un municipio e molto altro.

Quest’anno per la nuova apertura, sono stati aggiunti ulteriori 20mq. E’ stata riprodotta una cava di pietra in cui sono stati inseriti macchinari e personaggi per la trasformazione della ghiaia e sono state realizzate due nuove montagne di cui una con una cascata.

Si tratta di un progetto che può essere visitabile da tutti, grandi e piccini. Difatti, ogni anno migliaia di persone arrivano a Gambassi per poterlo vedere, dagli appassionati del settore alle famiglie con bambini.

Ricordiamo inoltre per chi non potrà essere presente all’inaugurazione del 3 novembre, che ci saranno altre occasioni per poterlo visitare: sabato 9, sabato 16, sabato 23 e venerdì 29, sempre dalle 15:30 alle 19. La visita è completamente gratuita e per chi vorrà, ci sarà come sempre la possibilità di lasciare un'offerta per permettere la manutenzione del plastico e dare un contributo per i futuri sviluppi.

Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il team del plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme Il plastico ferroviario San Filippo a Gambassi Terme

Tutte le notizie di Gambassi Terme