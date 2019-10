Ponte Vespucci, sarà riattivata la porta telematica di lungarno Vespucci

Dopo la riapertura completa al traffico del Ponte Vespucci, è stata disposta la revoca dei provvedimenti relativi alle porte telematiche di lungarno Vespucci e Borgo San Frediano. In particolare dall’11 novembre sarà riattivato il varco sul lungarno Vespucci (all’intersezione col Ponte Vespucci) e il divieto agli autorizzati Ztl settore B di utilizzare la porta telematica in corrispondenza del varco di Borgo San Frediano. Nei giorni scorsi sono stati posizionati cartelli alle due porte per segnalare la riaccensione del varco di Vespucci e la riattivazione delle limitazioni a quello di Borgo San frediano a partire dall’11 novembre.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze