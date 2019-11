Chiusure notturne in Fi-Pi-Li tra Lastra e Montelupo

Firenze-Pisa-Livorno, per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto:

- la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Lastra a Signa e Montelupo in direzione Mare dalle ore 22.00 del 06/11/2019 alle ore 06.00 del 07/11/2019;

- la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra in direzione Firenze dalle ore 22.00 del 06/11/2019 alle ore 06.00 del 07/11/2019;

- la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Ginestra e Montelupo in entrambe le direzioni dalle ore 22.00 del 07/11/2019 alle ore 06.00 del 08/11/2019;

- la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Ginestra e Montelupo in direzione Firenze dalle ore 22.00 del 08/11/2019 alle ore 06.00 del 09/11/2019.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

