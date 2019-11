Lascia eredità milionaria al Comune in cambio di un canile e di un gattile

Un milione di euro tra denaro e beni immobili destinati al Comune di Empoli, in cambio la promessa da mantenere per un canile e un gattile oltre a mantenere la tomba curata per 50 anni. Questa la proposta lasciata nel testamento da una signora empolese ormai deceduta di cui dovrà parlare il Consiglio comunale di Empoli il prossimo lunedì 4 novembre. Una questione non da poco, presente tra i punti all'ordine del giorno dell'assise di via del Papa e riportata anche dal quotidiano La Nazione, dato che esistono già due strutture per gli animali da affezione ancora senza casa, ossia i centri Aristogatti e Arca. A entrare nel patrimonio comunale 300mila euro in denaro, che potrebbero servire proprio per l'istituzione dei due nuovi centri secondo la volontà dell'anziana, e 700mila euro di immobili, di cui ancora non sono note le caratteristiche. Il consiglio comunale dovrà discutere della faccenda, "con beneficio di inventario".

Tutte le notizie di Empoli