Giacomo Tinella nuovo comandante della municipale di Firenze: arriva da Genova

Arriverà da Genova il nuovo comandante della Polizia Municipale. Si tratta di Giacomo Tinella, individuato tramite la selezione pubblica partita nell’agosto scorso. Tinella, 54 anni, laureato in giurisprudenza, è stato comandante della Polizia Municipale di Genova, dove è entrato con concorso nel 1998 come funzionario direttivo vigilanza. Comandante dal 2012 al 2018, attualmente ricopre il ruolo di direttore della Direzione Governo e Sicurezza dei Territori Municipali sempre nel Comune di Genova. Le domande presentate erano 51 e l'apposita commissione (presieduta dal direttore generale Giacomo Parenti e composta dalla comandante della Polizia Municipale di Bergamo Gabriella Messina e dal direttore delle Risorse Umane Annarita Settesoldi), ha selezionato e ammesso alle prove undici candidati. I colloqui sono iniziati il 14 ottobre: oggetto delle domande, oltre ai temi più strettamente legati a compiti e funzioni della Polizia Municipale, la lingua inglese e le conoscenze informatiche. I candidati hanno anche avuto un colloquio con uno psicologo e la durata media della prova è stata di 45 minuti. Alla fine sono rimasti in lizza quattro candidati. Il sindaco Dario Nardella, insieme agli assessori competenti, ha incontrato i selezionati e tra questi è stato preferito Tinella.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

